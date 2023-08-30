تحذير من الأرصاد السعودية على المدينة المنورة |تفاصيل

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية في تقريره اليومي عن حالة الطقس لهذا اليوم من رياح شديدة على منطقة المدينة المنورة.

وأوضح المركز أن الرياح تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية الأفقية وتصل سرعتها إلى ( 40 - 49 ) كيلومترًا وارتفاعًا للأمواج.



وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر وينبع، تبدأ الساعة الـ 11 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء اليوم.



وكانت قد أعلنت إدارة التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير بالمملكة العربية السعودية عن تعليق الدراسة الحضورية اليوم في المنشآت التدريبية التابعة لها، بالكليات التقنية والمعاهد الصناعية ، في أبها، و خميس مشيط، أحد رفيدة، رجال ألمع، محايل، الحريضة، النماص، تنومة، بلقرن، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، الفرشة.

وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.