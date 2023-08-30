استقرار أسعار العملات العربية والأجنبية في بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار العملات الأجنبية والعربية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء دون تغيير يذكر في البنوك العاملة داخل السوق المصرية.



سعر الدولار



سجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع



الدولار الكندي



بلغ سعر الدولار الكندي أمام الجنيه نحو 22.64 جنيه للشراء و 22.74 جنيه للبيع



الدولار الأسترالي



بلغ سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه نحو 19.82 جنيه للشراء و 19.91 جنيه للبيع



سعر اليورو



وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 33.3 جنيه للشراء و 33.4 جنيه للبيع



الجنيه الاسترليني



وصل سعر الجنيه الاسترليني مقابل نظيره المصري نح و 38.8 جنيه للشراء و 38.97 جنيه للبيع



الكرون الدنماركي



بلغ سعر الكرون الدنماركي نحو 4.46 جنيه للشراء و 4.49 جنيه للبيع



الكرون النرويجي



بلغ سعر الكرون النيروجي أمام الجنيه نحو 2,88 جنيه للشراء و 3.89 جنيه للبيع



الكرون السويدي



بلغ سعر الكرون السويدي أمام الجنيه المصري نحو 2.8 جنيه للشراء و 2.81 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



بلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.8 جنيه للشراء و 34.96 جنيه للبيع



الين الياباني



بلغ سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 20.99 جنيه للشراء و 21.09 جنيه للبيع



اليوان الصيني



سجل سعر اليوان الصيني نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع

العملات العربية



وعلي صعيد العملات العربية التي شهدت استقرارا في معاملات اليوم



الريال السعودي



بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري نحو 99.93 جنيه للشراء و 100.38 جنيه للبيع



الدرهم الاماراتي



بلغ سعر الدرهم الاماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع

الدينار البحريني



ووصل سعر الدينار البحريني نحو 81.76 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع



الريال العماني



بلغ سعر الريال العماني امام الجنيه نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع



الريال القطري



وصل سعر الريال القطري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع



الدينار الأردني



بلغ سعر الدينار الأردني نحو 43.5 جنيه للشراء و 43.72 جنيه للبيع.