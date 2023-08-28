أسعار العملات في البنك الأهلي اليوم الاثنين 28-8-2023

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 28 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بـ البنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم، الاثنين الموافق 28-8-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:

العملات الأجنبية في البنك الأهلي



الدولار الأمريكي شراء 30.75 جنيه، والبيع 30.85 جنيه.



اليورو شراء 33.1916 جنيه، والبيع 33.3519 جنيه.

الجنيه الإسترليني شراء 38.6804 جنيه، والبيع 38.8833 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ شراء 22.607 جنيه، والبيع 22.7105 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ شراء 4.4528 جنيه، والبيع 4.4756 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي شراء 2.8706 جنيه، والبيع 2.8936 جنيه.

الكرونا السويدية شراء 2.7781 جنيه، والبيع 2.7993 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ شراء 34.7379 جنيه، والبيع 34.9338 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ شراء 20.974 جنيه، والبيع 21.071 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالي‏ شراء 19.6985 جنيه، والبيع 19.8643 جنيه.

أسعار صرف العملات العربية

وننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات اليوم، الاثنين 28 أغسطس 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وجاءت أسعار صرف العملات العربية اليوم، الاثنين 28-8-2023، في البنك الأهلي المصري كالآتي:



سعر صرف العملات العربية اليوم



سجّل الدينار الكويتي للشراء 99.0976 جنيه و 100.0195 جنيه للبيع.

وسجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 8.1951 جنيه و 8.2289 جنيه للبيع.



أسعار صرف العملات العربية اليوم



سجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 8.3845 جنيه و 8.3991 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 79.4574 جنيه و 81.8368 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 78.0457 جنيه و 80.1299 جنيه للبيع.

أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري



سجل الريال‏ ‏القطري‏ للشراء 7.8046 جنيه و 8.4692 جنيه للبيع.

وسجل الدينار الأردني للشراء 42.7677 جنيه و 43.555 جنيه للبيع.