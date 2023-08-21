عملات أجنبية ومحلية.. سقوط تاجر عملة بالفيوم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهوها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابوعمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (أحد الأشخاص" له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم) بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية "عملات محلية تجاوزت ال 1,5 مليون جنية – عملات أجنبية"- ماكينة عد نقود) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمبالغ المالية بقصد الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفـى .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.