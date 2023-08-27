تراجع كبير في أسعار العملات الأوروبية خلال أسبوع

شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري انخفاضا ملحوظا في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع الجاري.

استقر سعر صرف الدولار الأمريكي بينما تراجع اليورو الجنيه الأسترليني الفرنك السويسري.

وخلال السطور التالية يرصد موقع "صدي البلد"أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي وبنكي مصر و الأهلي مقارنة بأسعار أغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع الماضي .

أسعار صرف العملات العملات فى البنك الأهلي

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع .

انخفض سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلة 33.10جنيه للشراء و33.44جنيه للبيع مقابل 33.60 جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي بتراجع 16 قرش.

بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم الأحد 38.58جنيه للشراء و 39.03جنيه للبيع مقارنة 39.38جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بانخفاض 35 قرش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلي اليوم 34.64جنيه للشراء و34.96جنيه للبيع مقارنة 35.15جنيه للبيع متراجع 19 قرش.

أسعار العملات الأجنبية فى بنك مصر

وسجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75جنيه للشراء و 30.85جنيه للبيع وفقا لاخر تحديث فى بنك مصر.

بلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 33.10جنيه للشراء و33.44جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 38.58جنيه للشراء و 39.03جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى بنك مصر اليوم الأحد نحو 34.64جنيه للشراء و34.96جنيه للبيع .

أسعار العملات فى البنك المركزي

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لاخر تحديث فى البنك المركزي مسجلا 30.83جنيه للشراء و30.95 جنيه

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد عند 33.29جنيه للشراء و33.44 جنيه للبيع مقارنة 33.66جنيه الأحد الماضي منخفض 22 قرش.

ووصل سعر صرف الجنيه الاسترليني مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم الأحد 38.77جنيه للشراء و 38.94جنيه للبيع مقارنة 39.43جنيه سعر إغلاق الأحد الماضي متراجع 49 قروش.

بلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزي اليوم 34.84 جنيه للشراء و35جنيه للبيع مقارنة 35.12جنيه منخفض 12قرش .