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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معسكرات تدريب وأسلحة|صحفي يمني يكشف تورط الحوثي في تجنيد المهاجرين إلى السعودية

المهاجرين الأفارقة
المهاجرين الأفارقة

كشف الصحفي اليمني المستقل فارس الحميري عن مصادر عديدة وشهود عيان وسكان محليين معلومات خطيرة تدل على تورط مليشيا الحوثي في اليمن في تجنيد مئات المهاجرين الأفارقة بينهم نساء وأطفال لتنفيذ جرائم مُنظَّمة عابرة للحدود مع السعودية، وذلك ردًا على تقرير هيومان رايتس ووتش بهذا الشأن.

وقال الحميري في تقرير له وفقا لموقع الحدث، إن شبكات التهريب المرتبطة بميليشيات الحوثي استخدمت مهاجرين أفارقة لإدخال القات (مادة مخدرة) والممنوعات إلى السعودية، كما تم تزويدهم بأسلحة تحت مبرر الدفاع عن النفس لتنفيذ المهام ويتم إجبار كثيرين على هذا العمل قسراً.

وأضاف الحميري، أن ميليشيات الحوثي أنشأت مؤخراً معسكرين تدريبيين أحدهما في صعدة وآخر قرب مزارع الجـر من أجل استقطاب مئات المهاجرين الشباب، وذلك بهدف تدريبهم على مختلف الأسلحة.

ولفت إلى أن هناك تزايدًا في أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يصلون تباعاً إلى محافظة صعدة المتاخمة للحدود السعودية رغم التعقيدات المحيطة بالوصول إلى المحافظة التي تعد معقل الميليشيا من قبل أجهزتها الأمنية.

وأشار “الحميري” إلى أنه تتم مكافأة المهاجرين الأفارقة الذين يعملون في التهريب عبر الحدود السعودية بمبالغ ملية كبيرة، لافتًا إلى أن تسليم ميليشيا الحوثي الأسلحة للمهاجرين شجعهم للقيام بهذه الأعمال.

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