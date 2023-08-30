عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أول تعليق من الصين بعد استيلاء عسكريين على السلطة في الجابون

الصين
الصين

دعت الصين اليوم الأربعاء "جميع الأطراف" في الجابون إلى ضمان سلامة الرئيس علي بونجو أونديمبا بعد أن أعلنت مجموعة من الضباط العسكريين أنهم "يضعون حدا للنظام الحالي" في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.

ووفقا لوكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس"، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، وانج وين بين: "ندعو جميع الأطراف في الجابون إلى أن يتصرفوا وفقا للمصالح الأساسية للبلاد والشعب، وحل الخلافات من خلال الحوار، واستعادة النظام الطبيعي في أقرب وقت ممكن".

ودعا المسؤول الصيني الأطراف إلى "ضمان السلامة الشخصية للرئيس بونجو، والحفاظ على السلام والاستقرار الوطنيين".

وكانت مجموعة من كبار ضباط الجيش الجابوني، ظهرت على شاشة التلفزيون، في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأعلنت الاستيلاء على السلطة؛ بعد ما أعلن مركز الانتخابات الحكومي فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة.

وقال ضباط كبار في الجيش الجابوني، اليوم الأربعاء، في بيان الانقلاب على قناة "جابون 24"،: "باسم الشعب الجابوني... قررنا الدفاع عن السلام من خلال وضع نهاية للنظام الحالي".

وأضافوا أن "الانتخابات العامة الأخيرة تفتقر للمصداقية وأن نتائجها باطلة".

وأعلنوا السيطرة على الحكم وإلغاء نتائج الانتخابات وإنهاء النظام القائم وحل مؤسسات الدولة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

واعتبروا أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الدولة الواقعة في وسط أفريقيا.

ودعا قادة التمرد، السكان، إلى التزام الهدوء.

ومن جهته، أعلنت عائلة رئيس الجابون، أن مصير "علي بونجو" غير معلوم.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

حريق هائل يلتهم مسجدا أثريا في الدقهلية.. ما القصة؟

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

ترشيحاتنا

السوبر الإفريقي أبرزها.. 3 مواجهات نارية في انتظار الأهلي خلال سبتمبر

14 لاعبا في قائمة منتخب الجودو بالبطولة الأفريقية

أشرق عقبة يكشف مدي فعالية الأدوية واللقاحات مع المتحورات الجديدة من أوميكرون

انقذوا الاتحاد!.. محمد صلاح يتسبب في تهكير موقع الدوري السعودي| تحذير أخير

احذر تجاهلها.. علامات تشير إلى إصابتك بأمراض الكبد

مساء اليوم.. إنتشار رائحة الغاز الطبيعي بالمعادي والبترول تطمئن السكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد رصد زلزال بقوة 7 درجات|هذه الدول مُهدّدة بتسونامي.. واعرف موقف الإسكندرية.. تفاصيل

المصنعة والمشبعة بالدهون.. جمال شعبان: احذروا هذه الأطعمة تضر القلب

لمدة ساعتين.. أسد يثير الرعب في شوارع كراتشي جنوب باكستان.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ