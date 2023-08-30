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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

«ثنائي الأهلي» يخضع لفحص طبي تحت إشراف الخبير النمساوي

صدى البلد

أكرم توفيق وكريم فؤاد، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، توجها صباح اليوم الأربعاء إلى أحد المراكز؛ لإجراء الفحص الطبي لدى الخبير النمساوي كريستيان فينك الذي قام بإجراء الجراحة لهما في وقت سابق.

ويخضع أكرم توفيق وكريم فؤاد للفحص الطبي للاطمئنان على حالتهما، بعدما نفذ الثنائي برنامجا علاجيا وتأهيليا طوال الفترة الماضية للتعافي من الإصابة التي لحقت بهما في الموسم الماضي، وكانت عبارة عن قطع في الرباط الصليبي.

وأجرى كريم فؤاد وأكرم توفيق جراحة الرباط الصليبي في النمسا تحت إشراف كريستيان فينك، وقام اللاعبان بالتوجه للطبيب مرة أخرى اليوم لإجراء عدة فحوصات طبية.

وينتظم الفريق في معسكر مغلقً في النمسا بدءًا من اليوم 28 أغسطس حتى ‏‏6 سبتمبر المقبل.

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