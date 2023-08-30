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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مخدرات بـ2.4 مليون جنيه في مُداهمة على بؤرة إجرامية بالقليوبية|تفاصيل

المتهمين
المتهمين

قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بحملة أمنية استهدفت عدة عناصر إجرامية من القائمين على إدارة إحدى البؤر الإجرامية شديدة الخطورة الكائنة بمنطقة زراعية حدودية ما بين دائرتى مركزى شرطة (الخانكة – شبين القناطر بالقليوبية) تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

 أسفرت الجهود عن ضبط (إحدى السيدات) بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزتها (22 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 6,600 كيلو جرام – كمية لمخدر الحشيش – سلاح نارى وطلقتين من ذات العيار – مبلغ مالى).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته (كمية لمخدرى الهيروين والأيس "الشابو" – مبلغ مالى) و ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة الخانكة وبحوزته (كمية لمخدرى الهيروين والأيس "الشابو" – سيارة – سلاح أبيض –ميزان حساس - مبلغ مالى).

وتم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 6 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين – فرد خرطوش و 4 طلقات نارية – ميزان حساس - مبلغ مالى).

وتمكنت الحملات من ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزته (كمية لمخدر الإستروكس وزنت 4 كيلو جرام – كمية لمخدر الأيس "الشابو" – كمية لمخدر الهيروين – سيارة – سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالى).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة شبين القناطر وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 ميزان حساس).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,400,000 إثنان مليون وأربعمائة ألف جنيه تقريباً). 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

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