استشاري يكشف برنامج الأهلي الغذائي في معسكر النمسا.. تفاصيل

كشف الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن البرنامج الغذائي للاعبي الفريق، خلال الفترة الحالية التي يخوض خلالها الفريق معسكر الإعداد بالنمسا؛ استعدادًا للموسم الجديد.



وقال الدكتور إيهاب علي: «قمنا بعمل قياسات بدنية جديدة للاعبين بعد عودتهم من الإجازة، وهي مختلفة عن القياسات التي قمنا بعملها في نهاية الموسم الماضي، وقمنا بإعطاء اللاعبين برامج غذائية جديدة، تحتوي على بعض العناصر الأساسية في المعادن والفيتامينات التي يحتاجونها، وهناك تحسن واضح بالنسبة لهم».

وأضاف: «طبقًا للقياسات والتحاليل الجديدة، يحصل كل لاعب علي برنامج مختلف وفقًا للتحليل الخاص به، ودائمًا ما نسعى للمحافظة على وجود الفيتامينات والمعادن في جسم اللاعبين وفقًا لنتائج التحاليل».



وواصل: «نتائج القياسات الجديدة مختلفة بالطبع عن النتائج السابقة، وكل لاعب يحصل على برنامج معين، فهناك لاعبون يحتاجون للزيادة في الوزن، وآخرون يحتاجون لإنقاص الوزن، وكل فرد يحتاج لبرنامج غذائي مختلف».



وأكمل: «تواجد لاعبي الفريق في معسكر النمسا حاليا، يجعلنا نقوم بإعطاء اللاعبين عناصر غذائية معينة، حتى المياه التي نقوم باستخدامها تحتوي على عناصر مثل البوتاسيوم والماغنسيوم والكالسيوم والصوديوم يتناولها اللاعبون لتعويضهم عن العرق والمياه التي يفقدونها نتيجة للجهد المبذول، وكذلك يتناول اللاعبون بعض المشروبات من أجل زيادة المناعة».



وأشار: «هناك أيضا بعض الأغذية التي تتميز بها أوروبا، تم الحرص على أن يتناولها لاعبو الفريق، من أجل زيادة قوة التحمل وتسهم في تقوية البنيان العضلي».



وأضاف: «نضع خطة واضحة للاعبين ونقوم بعمل قياسات بدنية بشكل شهري من أجل وضع برامج غذائية هدفها الوصول باللاعبين لأفضل حالة بدنية».