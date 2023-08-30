مكانش في استيعاب للشباب المدمن.. أنغام تتحدث عن وفاة عمها بسبب المخدرات

حلت المطربة أنغام، ضيفة على الإعلامي أنس بوخش، في حلقة جديدة من حلقات برنامجه “ABtalks”، والذي يعرض “أون لاين” على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

وتحدثت أنغام، عن عمها الراحل عماد عبد الحليم، إن فراقه كام صعبا لأنه كانت تعتبره بمثابة أخيها الأكبر، مشيرة إلى أن وفاته هي الأصعب بعد وفاة جدها.

وأوضحت أن وفاة عمها في سن صغير (35 عاما) يعود إلى عدم استيعاب الشباب المدمن في فترة التسعينات، مؤكدة أنه كان يحتاج مساعدة كبيرة وطويلة.

أنغام ووالدها

وتحدثت أنغام عن أزمتها مع والدها، الموسيقار محمد علي سليمان، وقالت إنها لا تستطيع أن تسامحه؛ بسبب خلافاته مع والدتها وهي في طفولتها.

وقالت أنغام: إن والدها ووالدتها كانا يعيشان حياة غير سعيدة معا، مشيرة إلى أن الخلافات وصلت إلى أن والدها قام بضرب أمها أمام أعينها وهي طفلة.

أنغام وشقيقتها غنوة

وتحدثت أنغام عن شقيقتها الراحلة غنوة محمد علي سليمان، التي رحلت في عز شبابها إثر حادث سير مروع.

وقالت أنغام، خلال اللقاء، إنها لا تحب الفراق وتخاف منه جدا، وكان خبر وفاة شقيقتها غنوة، من أصعب لحظات حياتها، رغم أن علاقتهما كانت غير جيدة.

وتابعت أنغام، قائلة إنها لم تكن سببا في غضب شقيقتها الراحلة غنوة منها، مشيرة إلى أن غنوة لم تعذرها قبل الرحيل بسبب تعمد أسرتها أن يجعلوا قلبها قاسيا تجاهها.

أنغام ومهرجان العلمين

وسبق أن علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم.

وأكدت المطربة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دي إم سي”، المذاع عبر قناة “دى إم سى” قائلة: "بدون مبالغة كنت مبهورة بمدنية العلمين ونجاح الحفل، والجمهور الراقي الذى حضر من مختلف الدول العربية".

وأوضحت المطربة أنغام: "فرحت لبلدي أكتر من فرحتي بنجاح حفلي وكنت حاسة إني عاوزة أنزل أسلم على كل الناس اللى حضروا من مصر والسعودية، وقطر والكويت وباقي الدول".

أغنية بكتبلك تعهد

وعن أغنية بكتبلك تعهد، قالت أنغام: ليها خصوصية، والرجالة بدأت تتفاعل معاها، وحاسة إني حركت حاجة جواهم بالأغنية دي".

وبالنسبة لإطلالتها؛ قالت أنغام: كنت حريصة على ارتداء فستان يتناسب مع الليالي الصيفية والبحر، لافتة إلى أنها ولدت وتربت بمحافظة الإسكندرية.