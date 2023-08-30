اسأل عن الزوجة الثانية.. تفاصيل اختطاف صاحب شركة سياحة بالجيزة وتحريره

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من (مالك شركة سياحة ، زوجة شقيقه) بتعرض (شقيق الأول وزوج الثانية - مقيم بدائرة القسم) للاختطاف من أمام العقار محل سكنه من قبل مجهولين والتعدى عليه بالضرب واصطحابه عنوة داخل سيارة ملاكى ولاذوا بالهرب.

بإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (زوجة المجنى عليه الأخرى ، 4 أشخاص آخرين - مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية من تم ضبطهم ، وبحوزتهم السيارة الملاكى "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة".. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته الثانية.. فاتفقت مع باقى المتهمين على اختطافه وإجباره على التوقيع على عدد (3 إيصالات أمانة).. وتم تحرير المجنى عليه من مكان احتجازه بشقة بدائرة قسم شرطة الأهرام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.