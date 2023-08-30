سقوط 4 تجار مخدرات بدمياط.. تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر والتشكيلات العصابية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن دمياط قيام (4 عناصر إجرامية - مقيمين بالدقهلية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة كفر سعد مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال تواجدهم بقطعة أرض زراعية كائنة بإحدى القرى بدائرة المركز يستغلونها لتخزين المواد المخدرة.. وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 24 كيلو جرام - بندقية خرطوش - طبنجة - 2 فرد محلى -عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - ميزان حساس - مبلغ مالى).

وبمواجهتهم إعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالإشتراك مع (عاطل – له معلومات جنائية مقيم بدائرة مركز شرطة كفر سعد) "تم ضبطه" وبحوزته (كمية من المواد المخدرة - سلاح نارى") ، وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.