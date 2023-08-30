كشف لغز سرقة خزينة شركة بالجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من (مالك إحدى الشركات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام) بإكتشاف سرقة (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" - 4 هواتف محمولة) من داخل شركته الكائنة بدائرة القسم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت الجهود بمشاركة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق سابق بالشركة ، وآخر - لهما معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" - 2 هاتف محمول).

وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظراً لسابقة عمله بالشركة وعلمه بأماكن الإحتفاظ بالأموال فقام بالإتفاق مع الثانى على إرتكاب الواقعة والإستيلاء على المبالغ والهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما ، وقررا بإنفاقهما باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.