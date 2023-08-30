وفقا لرغبة المزارعين.. بحوث القطن يكشف سعر ضمان المحصول

كشف الدكتور وليد يحيي، وكيل معهد بحوث القطن، تفاصيل ارتفاع متوسط إنتاجية الفدان من 9 إلى 10 قناطير قطن، قائلا: إنها حدثت بمجموعة من الأسباب، أولها دفع وزارة الزراعة ومعهد بحوث الأرز بمجموعة جديدة من الأصناف مرتفعة الإنتاجية.

وأضاف الدكتور وليد يحيي، وكيل معهد بحوث القطن، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أنه كان هناك أيضا توصيات فنية خاصة بهذه الأصناف، والذى ينزل باحثين معهد القطن مع الإرشاد الزراعي مع المزارعين فى المحافظات لعمل حقول إرشادية يتعلم منها المزارع جميع التوصيات الفنية الخاصة بكل صنف.

وتابع الدكتور وليد يحيي، وكيل معهد بحوث القطن: “الشئ الملاحظ هذا العام كانت رغبة المزارعين فى القيام بعمل التوصيات الفنية كما هي موجودة، وسؤالهم عن كيفية التعامل مع النباتات فى ظروف الحرارة العالية والتغيرات المناخية”.

وأشار إلى أن الحكومة هذا العام أقرت عمل سعر ضمان لسعر القنطار للوجه البحري ب5 ألاف و500 جنيه، و4 ألاف و500 جنيه للوجه القبلي، وفقا لرغبة المزارعين الملحة.