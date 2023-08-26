رئيس محطات البحوث يتابع برامج إكثار وإنتاج تقاوى القطن والذرة

قام د أيمن عبدالعال رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية بزيارة لمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ وذلك لمتابعة الاكثارات وانتاج تقاوي هجن الذرة الشامية الصفراء فردي ١٦٨ وثلاثي ٣٦٨ و هجين ثلاثي ابيض ٣٢١ وتقاوي الارز اصناف جيزة١٧٨ وسخا ١٠٨ .

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتوسع في انتاج التقاوى الجيدة المعتمدة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية وترشيد استخدام المياه وبالتنسيق مع د. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.



وقال عبدالعال إنه لأول مرة سوف يتم انتاج تقاوى معتمدة لصالح الادارة المركزية للمحطات البحثية

وانتاج تقاوي وحدة الاكثارات الاولية بالتعاقد مع الاقسام والبرامج المختلفة مثل الارز والذرة والقطن

وأضاف أن الزيارة شملت أيضا تفقد حقول اكثار القطن جيزة ٩٧ وكذلك ورش صيانة المعدات بالمحطة كما تم زيارة برنامج قسم بحوث الذرة الشامية

بحضور د محمد عطوة مدير المحطة والسادة الوكلاء والدكتور سعيد ابوالحارث مدير المحطة الاقليمية وبعض الباحثين والعاملين من المعاهد والاقسام المختلفة