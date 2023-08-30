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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم مصطفى تنتهي من تصوير «أهل الكهف».. تفاصيل

ريم مصطفى
ريم مصطفى

انتهت النجمة ريم مصطفى من تصوير آخر مشاهدها في فيلم "أهل الكهف" أمس، الثلاثاء، حيث عادت ريم إلى القاهرة بعد إجازة صيف طويلة خارج مصر من أجل تصوير المشاهد الأخيرة لها في الفيلم، بعد أن انتهت من معظم مشاهدها حتى شهر يونيو الماضى.

فيلم "أهل الكهف" يشارك به مجموعة كبيرة من الفنانين، حيث تضم قائمة الأبطال كلاً من: خالد النبوى، وغادة عادل، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وريم مصطفى، ومحمود حميدة، وفتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وهاجر أحمد، وعبد الرحمن أبو زهرة، وهاجر أحمد، وصبري فواز، وعمرو عبد الجليل، ومصطفى فهمي، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

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فيلم “أهل الكهف” مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وتدور أحداث الرواية حين يستيقظ 3 أشخاص داخل كهف بعد 300 عام من النوم، ويعود الثلاثة إلى المملكة ويصطدموا بتغير شكل الحياة بين الشعب وداخل القصر، ويدخلوا في صراع مع الشعور بالوحدة بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة، وعدم تقبلهم للحياة بشكلها الجديد، ليكون قرارهم العودة مرة آخرى إلى الكهف انتظارا للموت.

يذكر أن ريم مصطفى ظهرت كضيفة شرف فيلم "مستر إكس" للنجم أحمد فهمى والمعروض حالياً في السينمات، حيث انطلق في موسم عيد الأضحى، والعمل يشارك في بطولته هنا الزاهد، وأوس أوس، وبيومى فؤاد، ومحمد أنور، ومحمود حافظ، ورحاب الجمل، وأمير شاهين، والعمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وإخراج أحمد عبد الوهاب.

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