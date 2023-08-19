أخبار الفن| هدى الإتربي تتعرض للنصب.. تفاصيل حفل أنغام .. وفاء مكي تكشف تفاصيل عملية التكميم

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار المحلية والعالمية، نستعرض أبرزها في السطور التالية..

تعرضت الفنانة هدي الإتربي للنصب من قبل إحدى الشركات المختصة بنقل الأثاث وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".



وكتب هدى الإترابي تحذير توضح من خلاله تفاصيل الواقعة قائلة :"مساء الخير يا جماعة دول نصبوا عليا أنا اتعاملت معاهم بياخدوا الفلوس والعفش على أساس أنهم معرض والمفروض يسلموا الحاجة بقالهم أكتر من 4 شهور وكل مرة يديني معاد للتسليم ويقفل تليفونه".

شهدت فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان عمان السينمائي الدولي - أول فيلم، ندوة خاصة للناقد أحمد شوقي أدارها المخرج التونسي مهدي هميلي، تطرقت للعديد من القضايا الشائكة التي تخص تطور شكل النقد السينمائي في الوطن العربي والعالم.

وخلال الندوة التي أقيمت مساء أمس الجمعة تحدث شوقي عن التحديات التي واجهت رواد النقاد، وصولا إلى تطويع النقد ليلائم فيما بعد عصر الإنترنت، حتى ظهور الذكاء الإصطناعي، ووجهة نظره في فن السينما بشكل عام وطبيعة العلاقة بين الناقد وصانع الفيلم.

تمكن المسلسل اللبناني كريستال من الاستحواذ علي المركز الاول ضمن الاعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip .

حيث أزاح مسلسل كريستال مسلسل سيب وانا أسيب من الصدارة ، بعدما طل محتفظ بها لعدة أسابيع ، بالرغم من عرضه اخر حلقاته اليوم .

حيت الفنانة أنغام حفلاً غنائياً ضخماً ، فى مدينة العلمين الجديدة ، حيث قدمت عددا من الأغاني ومنها “ ياريتك فاهمني " و "أكتبلك تعهد " ، وغيرها .

ومازحت انغام جمهورها قائلة : "أنا بحب لعبة الصابون، بس لما بتيجي في العين بتعمل مشكلة وبتحرق، يا نلعب مع بعض يا متلعبش لوحدك، إديني واحدة ألعب بيها ، و تحذرني قبل ما تعمل كده لو سمحت".

عبر الفنان محمد حماقي عن سعادته بالمشاركة فى الدورة الجديدة من مهرجان قرطاج الغنائي ، وذلك عقب وصوله الى تونس لإحياء حفل الختام .

وقال محمد حماقي : محتمس للغاية ، وشرف لأي فنان عربي ان يقف على مسرح قرطاج ، ومتشوق لرؤية الجمهور التونسي الذواق ، واتمني ان أكون عند حسن ظنهم ، وأقدم حفل يليق بهم وبمهرجان قرطاج .

كشفت الفنانة مادلين طبر عن كواليس تعرضها الى هجوم من “ أسد ” اثناء تقديمها أحدي الفقرات البرنامج الذي تقوم بتقديمه .

وقالت مادلين طبر فى تصريحات مصورة لـ صدي البلد : انا بصحة جيدة حالياً ، فقد استضافت مدرب الأسود محمد الحلو ، وهو متمكن للغاية .

كدت الفنانة وفاء مكي انها كانت متخوفة من إجراء عملية تكميم المعدة ، والذى خضعت لها خلال الأسابيع الماضية .

وقالت وفاء مكي : لا أعرف عدد الكيلوجرامات التي انقصتها من وزني ، ولكني كشفت أنني بالفعل خضعت الى عملية تكميم معدة .