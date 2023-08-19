مسلسل كريستال يزيح سيب وأنا أسيب من الصدارة

تمكن المسلسل اللبناني كريستال من الاستحواذ علي المركز الاول ضمن الاعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، وذلك عبر منصة شاهد vip .



حيث أزاح مسلسل كريستال مسلسل سيب وانا أسيب من الصدارة ، بعدما طل محتفظ بها لعدة اسابيع ، بالرغم من عرضه اخر حلقاته اليوم .

ومسلسل "سيب وانا اسيب" تدور أحداثه في إطار إجتماعي كوميدي، حول شخصية نبيلة التي تجسدها هنا الزاهد التي تدخل في صراعات مع زوجها أحمد السعدني الذي كانت تعتقد أنه طلقها وتفاجئت بأنها مازالت على ذمته.

والمسلسل من بطولة الفنان أحمد السعدني والفنانة هنا الزاهد والفنان محمد جمعة والفنانة عارفة عبد الرسول، والفنان محمود البزاوي، آية سماحة، ساندي علي، أحمد سلطان، دنيا سامي، يارا جبران، فاطمة الكاشف، ومحمود السيسي.

وكان مسلسل كريستال قد تصدر نسب المشاهدة أيضا في دولة الامارات متفوقا علي مسلسل ليه لا في الجزء الثالث .