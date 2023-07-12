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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كريستال يتصدر نسب المشاهدة في الإمارات وليه لأ ينافس

ليه لا
ليه لا

تمكن مسلسل كريستال من بطولة محمود نصر  من تصدر قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في دولة الامارات، وذلك عبر منصة شاهد vip .

احتل مسلسل كريستال المركز الاول من اصل 10 مراكز هم الأعلى مشاهدة في دولة الامارات ، بينما احتل المسلسل التركي فريد المركز الثاني . 

فيما احتل المسلسل المصري ليه لا 3 المركز الثالث في القائمة ذاتها ، متفوقا علي مسلسل نون النسوة الذي احتل المركز الرابع . 

واحتل الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ المركز الاول من أصل 10 مراكز هي الأعلى في  قائمة الاعلي مشاهدة عبر منصة شاهد في مصر .

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الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ يشارك فى بطولته بجانب نيللي كريم عدد من الفنانين أبرزهم صلاح عبد الله ونادين وعايدة رياض . 

ويناقش مسلسل ليه لأ عددًا من القضايا التى تهم المرأة المصرية ، وفى الجزء الثالث الذى تلعب بطولته نيللي كريم سيطرح العمل قضية الطلاق ، والزواج الثاني للمرأة . 

وتدور أحداث الجزء الثالث من مسلسل ليه لأ حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق .

الجدير بالذكر ان مسلسل كريستال تدور أحداثه حول "فاي" فاي" ستيفاني عطالله، وهي فتاة فقيرة تعيش في ملحق قصر خاص بأكبر وأشهر مصممة أزياء تدعى "عليا" اميلا الكيك، وتبدأ المنافسة بين الاثنان على حب طبيب مشهور يدعى "جواد" محمود نصر، في إطار درامي اجتماعي رومانسي.

يشارك في بطولة المسلسل: محمود نصر "جواد"، باميلا الكيك "عليا"، ستيفاني عطالله "فاي"، لين غرة، آنجو ريحان، إياد أبو الشامات.

 

كريستال مسلسل ليه لا منصة شاهد vip منصة شاهد نيللي كريم صلاح عبد الله عايدة رياض

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