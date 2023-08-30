1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب والدولار اليوم

قدمت نورهان عادل، مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار عالميا ومحليا، حيث ما زالت أسعار الدولار محليا تشهد استقرارا فى البنوك العاملة فى مصر للشهر الخامس علي التوالي دون أي ارتفاعات.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى البنك المركزي المصرى نحو 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع .

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك “ميد بنك، الأهلي الكويتي” نحو 30.88 جنيه للشراء و30.95جنيه للبيع.

وقد ساعد انضمام مصر رسميا إلى مجموعة البريكس، مع 6 دول أخرى على تخفيف الضغط على الدولار، حيث تراجع سعره بقوة في السوق الموازية إلى 39 جنيها بعدما كان 43 و44 جنيها.

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