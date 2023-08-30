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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

لاستكمال مسيرة التنمية.. «الحرية المصري»: ندعم ترشح عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية

صدى البلد

أعلن حزب الحرية المصري، تأييده ودعمه ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة البناء والتنمية الشاملة والمستدامة.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب السياسي لحزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس الحزب، وحضور النائب المهندس معتز محمد محمود نائب رئيس الحزب، ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب الدكتور محمد عطية الفيومي نائب رئيس الحزب، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، والنائب أحمد مهني نائب رئيس الحزب، والأمين العام، والدكتور أحمد إدريس أمين التنظيم، حيث اعتمد المكتب السياسي للحزب ما جاء من توصيات للاجتماعات المكثفة التي عقدتها فى هذا الشأن الهيئة العليا، والأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات ووحداتها القاعدية.


وقال الحزب فى بيانه :" انطلاقا من حرص  حزب الحرية المصري على إعلاء مصلحة الوطن، وتغليب المصلحة العامة للمواطنين، وترسيخ قواعد وأهداف الجمهورية الجديدة التي تستهدف تحقيق آمال وطموحات وتطلعات جميع فئات الشعب المصري".


وأضاف :" أنه استكمالا لمسيرة البناء والتنمية الشاملة، وحفاظا على الإنجازات والإصلاحات التي تمت فى جميع المجالات،  والمشروعات القومية العملاقة التي تحققت منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عام 2014، وما تتطلبه المرحلة القادمة من قيادة تتسم برؤية سياسية ثاقبة قادرة على  تحقيق حاضر ومستقبل أفضل للشعب المصري، وحماية الأمن القومي للبلاد، ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.


وتابع بيان الحزب :" أنه فى ظل التحديات الاقتصادية التى يشهدها العالم، والتى تلقى بظلالها على جميع شعوب العالم، وإيمانا بأن المرحلة القادمة تستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى معيشة الأسر الأولى بالرعاية، فإننا على ثقة بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد القادر على تجاوز تلك التحديات وتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري فى بناء دولة عصرية حديثة وفقا لأفضل المعايير العالمية".


وواصل بيانه: "وفي ضوء ذلك.. قرر حزب الحرية المصري تأييد ودعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، حيث عقد المكتب السياسي للحزب، اجتماعا، اعتمد فيه ما جاء من توصيات للاجتماعات المكثفة  التى عقدتها فى هذا الشأن الهيئة العليا للحزب والأمانات المركزية واللجان النوعية وأمانات المحافظات ووحداتها القاعدية.

كما قرر الحزب إطلاق حملة: "المسيرة والمسار.. من أجل دعم استكمال التنمية والاستقرار"، مع بذل كافة الجهود من جانب أعضاء الحزب في جميع محافظات الجمهورية؛ للاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار أن ذلك واجب وطني.

الحرية المصرى مجلس النواب

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