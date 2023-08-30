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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لتنفيذ خط طرد للصرف الصحي.. غلق الطريق المؤدي لقرية منهري الكرم بالمنيا

تنفيذ أعمال بالطريق
تنفيذ أعمال بالطريق

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا تعليماته لمديرية الطرق بتوفير طرق بديلة تيسيرا على المواطنين من أبناء قرية منهرى الكرم بمركز أبوقرقاص، وذلك بعد إعلان المديرية غلق الطريق المار بالقرية بدءاً من غد الخميس 31 أغسطس ولمدة شهر، لقيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ خط طرد صرف صحي بالقرية ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

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وقال المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق بالمنيا، إنه تنفيذاً لتكليفات المحافظ وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ابوقرقاص والجهات المعنية، تم توفير عدة طرق بديلة وهى : طريق منهري - أبوقرقاص البلد، وطريق الكرم -عزبة مخلوف أبوقرقاص البلد من الناحية الجنوبية، ومن الناحية الشمالية طريق الكرم - شرارة ابيوها طريق ترعة حافظ الشرقية ، وذلك لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال .

 

أسامة القاضي محافظ المنيا أعمال المبادرة الرئاسية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تيسيرا على المواطنين لمبادرة الرئاسية حياة كريمة مشروعات الخطة الإستثمارية

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