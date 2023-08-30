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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المنيا تواصل عقد جلسات تشاورية لاستعراض متطلبات المواطنين من مشروعات الخطة الاستثمارية

جلسات تشاورية بالمنيا
جلسات تشاورية بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية بالمنيا جهودها فى استعراض متطلبات المواطنين من المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 /2024، وذلك خلال الجلسات التشاورية المنعقدة للاستماع لآراء ومقترحات المواطنين وتحديد أولويات المشروعات التي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة لكل لمركز بمختلف القطاعات الخدمية، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالى وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا. 

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ففى مركز مغاغة، قال الدكتور محمد حلمى رئيس المركز، انه في إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر انه تم عقد جلسة تشاورية بحضور نواب رئيس المركز واعضاء مجلس النواب ورؤساء القرى ومديرى الإدارات بالوحدة المحلية وعدد من أهالي المركز وبعض الشخصيات العامة والتنفيذية، حيث شهدت الجلسة إقبالاً كبيراً من المواطنين واستمرت بضع ساعات متواصلة في حوار مفتوح لسماع جميع المقترحات والاستفسارات .

وأضاف رئيس المركز، انه تم أيضا خلال الجلسة استعراض مشروعات الخطة الاستثمارية المدرجة للمركز، بالإضافة للاستماع إلى طلبات واستفسارات المواطنين والمتعلقة بالمشروعات التي سيتم إدراجها في الخطة الاستثمارية للمركز والخطة متوسطة الأجل بعد دراستها مع الجهات التنفيذية المختلفة وذلك في إطار تحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية وتنفيذ رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة.

وفى مركز أبوقرقاص، أوضح تاج أبو سداح رئيس المركز، أن الوحدة المحلية نظمت ورشة عمل وندوات لتنفيذ جلسات التشاور بقاعة الوحدة المحلية بحضور أعضاء مجلس النواب وبعض العمد والمشايخ بالقرى و بعض القيادات التنفيذية بالمركز، حيث أكد رئيس المركز ان تلك الجلسات تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالصعيد وخلق فرص عمل محلية ومستدامة ودعم التنافسية وتنمية الاقتصاد المحلي وتحسين جودة الخدمات المحلية وتطوير مجالات ونظم الإدارة المحلية.

وأشار رئيس المركز إلى أهمية تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تتمثل فى دعم البنية التحتية، والإنارة، وتحسين البيئة، ودعم الوحدات المحلية، مستعرضاً خطة الوحدة المحلية في تنفيذ مشروعات الرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بها لتسهيل حركة الانتقال للمواطنين، موجهًا رؤساء الوحدات القروية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها خاصة بالقرى الأكثر احتياجاً وتذليل العقبات أمام الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة لتعود بالنفع على المواطنين.

وعقد اللواء أ.ح هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، جلسة مجتمعية حوارية لمشاركة المعلومات للعام المالي الحالى2023-2024 بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمد ومشايخ القرى والإدارات بالوحدة المحلية حيث تم مناقشة الخطة الاستثمارية السابقة والحالية كما تناولت الجلسة، الاستماع إلى آراء ومقترحات المواطنين، بالإضافة إلى الاستماع للاستفسارات الخدمات والمرافق والمشروعات التي يمكن إدراجها في الخطة الاستثمارية، وحجم الاستفادة التي تقدمها تلك المشروعات لخدمة أهالي المركز، حرصاً على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأكد رئيس المركز على ضرورة الاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو، فضلاً عن أهمية عمل دراسات جدوى لكل مشروع من المشروعات التي سيتم تنفيذها لتحقيق التنمية والنهضة الاقتصادية في المحافظة بجميع المجالات لإحداث نقلة نوعية شاملة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وأشاد المواطنين بعقد جلسة التشاور وسماع آرائهم والاهتمام بمتطلباتهم واشراكهم في اتخاذ القرارات بالخطة للمركز.

 

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