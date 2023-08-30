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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة تطرح أغنية "ناس كتير" من ألبومها الجديد

صدى البلد

طرحت النجمة لطيفة اليوم ثالث أغاني ألبومها الصيفي "لطيفة 2023"، وتحمل الأغنية اسم "ناس كتير" وهى من كلمات كريم حكيم في ثاني تعاون له مع لطيفة بعد أغنية "من بلدي"، ومن ألحان شريف إسماعيل، وتوزيع بيرم المرغني. 

وقامت لطيفة بتصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب مع المخرج عمرو دونجا بمدينة العين السخنة.

وتقول كلمات الأغنية :
خلى بالك .. م اللى يبعد وقت ضيقة
واللى مايقولش الحقيقة
واللى باع غيرك .. وبعد يومين حكالك
خلى بالك .. م اللى يتمسكن في وشك 
دا اللى متعود يغشك
واللى بالحنية جالك واشتكالك
ناس كتير .. أفعالها بتبين طباعها
ناس كتير .. ضلك عشان الحظ عالى
ناس في يوم .. ماتعوزها متصابه في سمعها
ناس في يوم .. ماتعوزك أنت بتبقى غالى

وتواصل لطيفة طرح أغاني الألبوم تباعا، لتحصد العديد من المشاهدات عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، إذ تجاوزت أغاني "طب اهو" و "مون أمور" ما يزيد عن 10 مليون مشاهدة منذ طرحهما عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، وتستمر المشاهدات في الزيادة مع طرح الأغاني الجديدة.

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و قالت لطيفة في تصريحات صحفية، أنها تواصل طرح أغاني الألبوم حتى نهاية الصيف، تمهيدا لطرح مفاجأة جديدة مع الموسيقار زياد الرحباني، والذي تتعاون معه في ألبوم جديد، وأشارت أنها اختارت ضمن أغاني ألبوم "لطيفة 2023" عدد من الأغاني المتنوعة، والتي تتناسب مع كافة أنواع الجمهور العربي بأعماره المختلفة.

أردفت، أن الفترة الأخيرة شهدت نشاط فني مكثف لها، سواء على مستوى الأغاني والكليبات، ومرورا بالحفلات التي حققت نجاح كبير، وكان آخرها حفلتين بمهرجان قرطاج على المسرح الأثري، مؤكدة أنها حاليا في مصر تستعد لتصوير بعض الكليبات من أغاني ألبومها الجديد.

أشارت لطيفة أنها تهتم جدا بتصوير كافة أغانيها بطريقة الفيديو كليب، لأن الصورة توثق للأغاني وتترك بصمة مع الجمهور، وهو ما يجعلها دائما تتبع هذا النهج وتقوم بتصوير كافة أغاني ألبوماتها.

الجدير بالذكر أن لطيفة قدمت مؤخرا حفلتين في مهرجان قرطاج بالمسرح الأثري بتونس، وتم تكريمها من وزيرة الثقافة التونسية، كما انتهت من تسجيل ألبوم كامل مع زياد الرحباني، تستعد لطرحه فور الانتهاء من طرح باقي أغاني ألبوم "لطيفة 2023"، كما تقدم أغنية جديدة من ألحان الموسيقار الراحل بليغ حمدي.

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