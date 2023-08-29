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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حلوة السهرة.. نشر بوستر أغنية مروة نصر في الشوارع استعدادا لطرحها

مروة نصر
مروة نصر

تستعد المطربة مروة نصر لطرح أحدث أغانيها بعنوان "حلوة السهرة" لـ صيف 2023، خلال الأيام القادمة، على جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية.

وبدأت الشركة المنتجة  الحملة الدعائية وطرح بوستر الأغنية بعدد كبير من مناطق وشوارع القاهرة وذلك تمهيدا لطرح الأغنية خلال الأيام القليلة المقبلة تحت شعار #حلوهالسهرة #ليههنروح_بدري . 

 

"حلوه السهرة" من كلمات وألحان عزيز الشافعي وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك وتوزيع موسيقي أسامة عبد الهادي وقد ظهرت "مروه" علي بوستر الأغنية بـ لوك جديد ومختلف يخطف الأنظار. 

مروة نصر

كما قد صرحت "مروه" ان الأغنية تقدمها بشكل جديد عليها تفاجئ بها الجميع وتحمل فكرة جديدة وتراهن عليها.

وكانت المطربة مروة نصر، قد كشفت عن آخر أعمالها الفنية التي من المقرر طرحها في السوق، وسبب اختفائها إعلاميا خلال الفترة الماضية.

وقالت مروة نصر خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، إنها انتهت من تصوير أغنية« بيني وبينه راحة وتلاقي»، كما أنها تصور الآن أغنية «حلوة السهرة، وأنا خايفة»، إلا أنها تخشى من طرح الأغاني خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت مروة نصر، أنها ترفض طرح هذه الأغاني خلال الفترة المقبلة، بسبب انشغال الذوق العام بأنواع أخرى من الأغاني، وقد لا تناسب هذه الأغاني الجمهور، كما أن الوقت الحالي فترة امتحانات وهناك اهتمامات أخرى تشغل بال الجمهور.

وتابعت: الوسط الفني عبارة عن «شلل» ولكل شلة معارفها، والوسط الفني لا يحبون بعضهم البعض، مؤكدة أنها تعرضت للعديد من الانتقادات والهجوم من قبل بعض الأشخاص دون أي أسباب.

وأشارت مروة نصر إلى أنها لا تحب أغاني المهرجانات ولا تجيد طريقة غنائها، على الرغم من تصويرها أغنية مع مطرب شعبي سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وعن مطربها المفضل، أوضحت مروة نصر، أن ويجز اخترع موسيقى له، ورغم كلام أغانيه غير المفهوم واللبس الغريب، إلا أنه طور من نفسه وتمكن من التفوق على كل أفراد جيله، كما أنه المفضل لها بعد الفنان أحمد مكي في الراب، مشيرة إلى أنها ترفض أن يرتدي المطرب «حلق أو أي شيء بمجرد التشبه بالآخرين، أحنا المصريين مش لايق علينا الكلام دا».

وعن سبب اختفائها عن الإعلام خلال الفترة الماضية، قالت مروة نصر« آخر ظهور لها كان مع الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، وقدمت حفل غنائي أثناء فترة حملها، وقدمت أداء سيء، وتعرضت لهجوم لاذع من قبل الجمهور، موضحة أن هذه الحفلة كانت من أسوأ الحفلات، وكأنها كانت تغني لأول مرة، لذا فضلت الاختفاء إعلاميا». 

مروة نصر حلوه السهرة

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