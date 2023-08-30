روسيا: من المستحيل إطعام الكوكب بدوننا

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إنه من المستحيل تزويد الكوكب بأسره بالغذاء بدون المنتجات الروسية، لكن موسكو لم تستخدم هذه الحقيقة أبدا لتحقيق مكاسب سياسية.

وكشفت زاخاروفا، في إفادة صحفية: “من المستحيل إطعام الكوكب بدون بلدنا اليوم. نحن، على عكس الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى، لم نستخدم هذا أبدا كعامل سياسي”، مشيرة إلى أن “روسيا كانت دائما موردا موثوقا به، بما في ذلك المنتجات الزراعية”.

وأضافت أن “موسكو تشير إلى حملة التضليل الاستباقية من قبل الولايات المتحدة وأقمارها الصناعية، حيث تبذل محاولات 'لطرد روسيا من سوق الغذاء الدولي، وفي الوقت نفسه إفادة شركاتها الزراعية الكبيرة”.

وقالت زاخاروفا، إن “الهستيريا المستمرة منذ عام حول صفقات الحبوب والمساعدات المزعومة التي قدمها الغرب لأفقر البلدان تم إطلاقها فقط لغرض التقليل من جاذبية روسيا كمنتج ومورد موثوق للمنتجات الزراعية في نظر المجتمع العالمي”.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه “في الوقت نفسه، تواصل روسيا الوفاء بالتزاماتها بموجب العقود الدولية فيما يتعلق بصادرات السلع الزراعية بمسؤولية وبحسن نية، ونحن نفهم جيدا أهمية توفير السلع المهمة اجتماعيا، بما في ذلك المواد الغذائية، من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط”.