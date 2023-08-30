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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حتى آخر أوكراني.. روسيا تتهم أمريكا بإعلان الحرب عليها

روسيا وأمريكا
روسيا وأمريكا

أدانت السفارة الروسية في واشنطن، حزمة المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، ووصفته بأنه “ذروة النفاق”، قائلة إن المسئولين الأمريكيين لن يتخلوا عن مفهوم محاربة روسيا حتى آخر أوكراني.

وربطت السفارة المساعدات بالتعليقات الأخيرة للسيناتور الأمريكي ميت رومني، الذي أعلن أن المساعدة الأمريكية لكييف تساعد في “إضعاف” كل من روسيا والصين، واصفا المساعدات بأنها “أفضل إنفاق دفاعي وطني أعتقد أننا قمنا به على الإطلاق”.

وقالت السفارة الروسية في واشنطن: “دون تفكير ثان، قال رومني بصراحة إن الولايات المتحدة تقلل وتدمر الجيش الروسي مقابل مبلغ صغير جدا من المال. نحن لا نفقد أرواحا في أوكرانيا. كلماته تكش أن حياة مواطني الدول الأخرى لا تهم كثيرا”.

واستنادا إلى المخزونات الحالية، فإن حزمة الأسلحة الجديدة البالغة 250 مليون دولار ترفع المساعدات العسكرية الأمريكية المباشرة لكييف إلى أكثر من 43 مليار دولار منذ تصاعد الصراع مع روسيا العام الماضي.

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وعلى الرغم من الدعم الكبير من الرعاة الغربيين، كافحت القوات الأوكرانية لاستعادة الأراضي في هجومها المضاد.

وأمس، أعلنت الحكومة الأمريكية عن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 250 مليون دولار، بما في ذلك قذائف المدفعية وذخائر الدفاع الجوي ومعدات إزالة الألغام.

تأتي عملية نقل الأسلحة الأخيرة في الوقت الذي تحاول فيه كييف شن موجة من الهجمات على المدن الروسية كجزء من هجومها المضاد.

السفارة الروسية في واشنطن واشنطن روسيا

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