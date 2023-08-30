مصطفى محمد يفوز بلاعب الشهر في نادي نانت الفرنسي

أعلن نادي نانت الفرنسي عن فوز مهاجمه المصري مصطفي محمد بلاعب الشهر وذلك بعد تالقه في المباريات السابقه

وكتب عبر حسابه علي موقع فيسبوك:"كناري شهر أغسطس بواسطة إيليان إنفو! مصطفى محمد بـ 82.04% من الأصوات ".



وتواجد المحترف المصري مصطفى محمد مهاجم نانت، في التشكيل المثالي، بعد تسجيله هدفين في شباك موناكو، فيافتتاح الجولة الثالثة للمسابقة.

كما تواجد كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، بتسجيله هدفين في الانتصار على لانس.



وقاد مصطفى محمد فريقه نانت للتعادل مع موناكو بثلاثة أهداف لمثلهما، في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الفرنسي.

ورفع مصطفى محمد رصيد أهدافه في الدوري الفرنسي هذا الموسم لـ 3 أهداف.