ماذا يحدث للجسم عند تناول البطيخ في الصيف؟

يعد البطيخ من الفواكه اللذيذة في فصل الصيف، والبطيخ منخفض في السعرات الحرارية والسكر، ومليئ بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، مما يجعلها إضافة كبيرة إلى نظام غذائي صحي.

فوائد تناول البطيخ في الصيف

يحتوي البطيخ على محتوى ماء عالي وكمية صغيرة من الألياف، كلاهما مفتاح إبقاء الهضمين يتحرك بسلاسة، ووجود الألياف يضيف الكثير إلى معدتك ويبقيك بانتظام، في حين أن الماء يساعد على نقل النفايات من خلال جهازك الهضمي.

تظهر أن الأطعمة المستهلكة مع الليكوين قد تكون الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب و السكتة الدماغية .

تناول البطيخ قد يقلل من الالتهاب والإجهاد الأكسدي، والاختلال في التوازن بشكل طبيعي، والتي يمكن أن تحارب السرطان والقدرة على مكافحة آثارها.