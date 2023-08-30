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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عامل.. حبس سيدة ونجلها لتنقيبهما عن الآثار بمنشأة ناصر

التنقيب عن الأثار
التنقيب عن الأثار

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس سيدة ونجلها، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بدائرة القسم والتسبب في مصرع عامل أثناء التنقيب.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وأمرت النيابة باستخراج جثة العامل وعرضها على الطب الشرعي والتصريح بدفنها عقب اعداد تقرير فحص بعدم وجود شبهة جنائية من عدمه وراء وفاته.


ولقي شخص مصرعه أثناء قيامه وآخرين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل بمنشأة ناصر، وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهمين، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغا من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم، بغياب نجلها، عامل مقيم بذات العنوان، عقب خروجه من مسكنهما منذ 5 أيام.

بالفحص، تبين قيام المُتغيب بالحفر والتنقيب عن الآثار بالاشتراك مع إحدى السيدات لها معلومات جنائية ونجلها مقيمان بدائرة القسم، وذلك داخل إحدى الشقق الكائنة بالطابق الأرضى ملك الأولى بذات العقار محل سكنها.

أمكن ضبط السيدة ونجلها، وأقرا بقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب عن الآثار داخل الشقة، وأثناء قيام المتغيب بأعمال الحفر بحفرة قطرها متر وعمق 10 أمتار أصيب بحالة اختناق أثناء تواجده داخل الحفرة، ما أدى لوفاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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