زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

قدمت مذيعة “صدى البلد”، ندى ماهر، تغطية خاصة حول تزايد الزلازل بشكل ملحوظ وخاصة زلزال إندونيسيا.

تسبّب المركز الأوروبي المتوسطي في حالة من القلق، وذلك بعد الإعلان عن رصد زلزال في إندونيسيا بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر، ضرب منطقة بحر بالي في إندونيسيا، وتسبّب ذلك في مخاوف الكثيرين من حدوث موجات تسونامي.

وعادة ما تتعرض إندونيسيا لزلازل متكررة بسبب وقوعها على حزام النار، وهي منطقة تنشط فيها الزلازل والبراكين حول حوض المحيط الهادي، وفي نوفمبر الماضي لقي نحو 602 شخص مصرعهم بسبب زلزال ضرب مقاطعة جاوا الغربية الإندونيسية بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر.



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