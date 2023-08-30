لطمأنة العالم.. رئيس الوزراء الياباني يأكل أسماك فوكوشيما بعد تصريف المياه النووية..فيديو

ظهر رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الأربعاء، يأكل أسماك “فوكوشيما” مع أعضاء من حكومته، لتهدئة المخاوف الدولية بشأن سلامات المأكولات البحرية، خاصة بعد تصريف المياه النووية.

يأتي ذلك بعد أن قررت الصين مقاطعة الأسماك اليابانية، بعد بدء طوكيو تصريف مياهها النووية في المحيط يوم الخميس، حيث صرحت الصين، بأن طوكيو لم تثبت أن المياه آمنة وأصدرت حظرا على جميع المنتجات المائية القادمة من اليابان.

ونددت الصين، في 24 أغسطس، ببدء تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية المعالجة في المحيط الهادئ، واصفة الخطوة بأنها عمل “أناني وغير مسؤول”.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان: "المحيط هو ملكية مشتركة للبشرية جمعاء ويشكل تصريف مياه ملوثة ناجمة عن محطة فوكوشيما النووية في البحر، عملا غاية في الأنانية وعدم المسؤولية لا يراعي المصلحة لعامة الدولية".