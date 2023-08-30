عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أكثر الظروف الجوية رعبا.. إعصار إيداليا يضرب خليج أبالاتشي لأول مرة بالتاريخ

اعصار أمريكا
اعصار أمريكا

فلوريدا ليست غريبة على العواصف الشرسة، لكن خليج أبالاتشي في الولاية، مصب 25 ميلا جنوب تالاهاسي، عادة ما يتفادى أكثر الظروف الجوية رعبا.

وأصبح إعصار إيداليا، الذي وصل إلى اليابسة في فلوريدا كعاصفة من الفئة 3 يوم الأربعاء، أول إعصار كبير يدخل خليج أبالاتشي منذ بدء حفظ السجلات الحديثة في عام 1851، وفقا لمكتب خدمة الطقس الوطنية في تالاهاسي، عاصمة الولاية.

وبلغت العاصفة ذروتها في شدتها حول الخليج بسرعة 132 ميلا في الساعة، وفقا لإسرائيل جونزاليس، خبير الأرصاد الجوية في مكتب خدمة الطقس في تالاهاسي.

قالت خدمة الطقس، عبر منصة “إكس”، “إذا نظرنا إلى الوراء من خلال التاريخ المسجل، لم تتحرك أي أعاصير كبيرة عبر خليج أبالاتشي.. عندما تحاول مقارنة هذه العاصفة بالآخرين، لا تفعل. لم ير أحد هذا”.

وصل الإعصار إيداليا إلى اليابسة في منطقة بيج بيند بفلوريدا، بالقرب من شاطئ كيتون، قبل الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة، مع رياح قوية تبلغ سرعتها القصوى 125 ميلاً في الساعة، ويقع شاطئ كيتون على بعد حوالي 32 ميلاً شرق خليج أبالاتشي.

في الساعات التي سبقت اجتياح الإعصار إداليا لشاطئ كيتون، أثار المسؤولون في تالاهاسي مخاوف من احتمال إغراق المدينة بقوة لم نشهدها منذ عقود.

وفي مقابلة مع شبكة “إن بي سي”، حذر عمدة تالاهاسي، اليوم الأربعاء، جون دايلي، من أن إداليا ستكون أكبر عاصفة تضرب تالاهاسي في تاريخ المدينة.

إعصار إداليا يلغي 900 رحلة طيران في أمريكا

بسبب إعصار إداليا.. انقطاع الكهرباء عن 161 ألف شخص بولاية فلوريدا الأمريكية

ومع ذلك، فإن مسار إيداليا اتجه شرقًا قليلاً بين عشية وضحاها، مما يعني أن تالاهاسي تجنبت وطأة غضب العاصفة. ولا تزال المدينة، التي يسكنها حوالي 30 ألف شخص، تشهد انقطاعًا واسع النطاق للتيار الكهربائي وسرعة الرياح تصل إلى 50 ميلًا في الساعة يوم الأربعاء.

وضعف الإعصار إلى الفئة الأولى اعتبارا من الساعة 11 صباحا، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية.

وقالت خدمة الطقس: “يستمر هبوب الرياح المدمرة حول العاصفة وتؤدي الأمطار الغزيرة حول المركز إلى العديد من عمليات إنقاذ المياه في جنوب وسط جورجيا. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال هناك مخاوف من هبوب العواصف عبر منطقة بيج بيند”.

خليج أبالاتشي تالاهاسي فلوريدا أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بلاش ..حقيقة تعليق عبلة كامل على انتقال صلاح لاتحاد جدة

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

الخير قادم.. 1.5 مليار دولار في طريقها لخزانة مصر.. ما القصة؟

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

البيت الأبيض: الحرب مستمرة.. وأوكرانيا تحرز تقدما في الهجوم المضاد

تجدد القتال في إقليم أمهرة بين الجيش الإثيوبي وميليشيات فانو

ارتفاع كبير في أسعار النفط بسبب تراجع الاحتياطي الأمريكي ومخاوف الإعصار

السعودية .. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن السيول

انتهاء الحرب قبل تسلمها .. أوكرانيا تتلقى أنباء صادمة عن مقاتلات إف-16

السعودية .. الكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة في المملكة

إعلان صادم من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

تصعيد خطير.. أوكرانيا تفجر مفاجأة بشأن نقل الحرب إلي أراضي روسيا

ترشيحاتنا

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

بعد ايقافها عن الحفلات فى مصر.. شاهد الفيديو المتسبب فى أزمة سارة زكريا

من الحب إلى السجن .. قصص ضحايا شبكة احتيال عاطفي صينية في إندونيسيا

المجلس العسكري في الجابون: تعيين الجنرال بريس أوليجي نجويما زعيمًا للمرحلة الانتقالية

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 لطلاب علمي | الحق مكانك بهذه الكليات

وظائف خالية للشباب.. قدم الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ملابسها| قصة عرض لحبيبة مرزوق لاعبة الجمباز أثار ضجة حول العالم

لاصحاب الدايت..طريقة دجاج مشوى بالنعناع والشبت

تعرف على اهمية فيتامين ب3 للجسم

في عيد ميلادها.. أجمل صور تجمع بين محمد رمضان وزوجته |شاهد

فيديو

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

لميت شعري .. سيمون تكشف موقفًا طريفًا تعرضت له في حفلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ