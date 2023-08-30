بإطلالة ناعمة | هبة مجدي تخطف الأضواء في أحدث ظهور

خطفت الفنانة هبة مجدي، أنظار متابعيها وجمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت هبة مجدي بإطلالة جذابة لافتة، حيث ارتدت سوت باللون الابيض في ازرق ما عكس أنوثتها وأبرز رشاقة قوامها، واعتمدت مكياج صاخب أبرز جمال ملامحها.

أحدث أعمال الفنانة هبة مجدي

أحدث أعمال هبة مجدي، مسلسل “المداح”، وتدور قصة مسلسل "المداح 3.. أسطورة العشق" حول قصة صابرالطفل الذي تبناه ورباه إمام الجامع، ثم وقع في حب فتاة؛ ليسلك طريقًا آخر، حيث يستخدمه بعض أصحاب السلطة فيتجارتهم غير المشروعة، والعديد من الأمور الأخرى، ثم تراوده سلسلة أحلام غريبة، الأمر الذي يجعل صابر يدخل فيمعارك مع الجن، حيث تتوالى الأحداث في صدمات وأيضًا أزمات.