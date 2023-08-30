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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرار مفاجئ من المدعي العام الإسرائيلي بشأن فتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

أعلن المدعي العام الإسرائيلي، عميت آيسمان، اليوم الأربعاء، أنه لن يتم فتح تحقيق جنائي ضد بنيامين نتنياهو، بشأن إخفاء هدايا تلقاها بصفته رئيسا للحكومة خلال ولاياته السابقة.

وقال آيسمان، في بيان: "لم يتم العثور على هدايا تشكل بحد ذاتها اشتباها بارتكاب مخالفة جنائية”، مضيفا أن “الدلائل المتوفرة حاليا لا تؤدي إلى اشتباه يبرر بدء تحقيق جنائي".

وأوضح أن نتنياهو تلقى هذه الهدايا خلال 12 سنة من ولايته كرئيس للحكومة، وتم عرضها في أماكن رسمية.

وفي وقت سابق، أعلن الادعاء العام الإسرائيلي، أنه من المقرر أن تستمر محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالفساد يوم الأربعاء المقبل.

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وحسب صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية، فإنه من المقرر أن تدلي مجموعة من حوالي 30 شاهدا بشهاداتهم، معظمها يتعلق بالقضية 4000.

وفي القضية 4000، نتنياهو متهم بالتعهد بإجراء تغييرات في اللوائح لصالح مالك “بيزك” شاؤول إلوفيتش، مقابل تغطية إخبارية إيجابية عن موقع “واللا” العبري.

المدعي العام الإسرائيلي نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل

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