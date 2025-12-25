قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسمياً..بدء اجازة نصف العام 2026 في المدارس الأربعاء القادم لهؤلاء الطلاب فقط
الوطنية للإعلام تحظر استضافة العرافين والمنجمين
ضغوط بيع تُنهي أسبوع البورص المصري على تراجع
السيطرة على حريق نشب داخل محل إكسسوارات هواتف بمنطقة الموسكي
ظاهرة نادرة تحدث كل 33 عاماً .. تكرار شهر رجب مرتين في عام 2025
موعد إجازة عيد الفطر 2026
الوطنية للانتخابات: فوز 101 مرشح بمقاعد الإعادة بالمرحلة الثانية .. وإبطال 4 لجان فى بلبيس والمنصورة وميت غمر
سلوت يدعم محمد صلاح في كأس أمم إفريقيا| ماذا فعل؟
الحلم الغائب.. محمد صلاح يطمع في لقب أول مع الفراعنة ويطارد رقم حسام حسن التاريخي
ننشر.. الفائز في جنوب سيناء بنتيجة الـ55 دائرة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
متفحمة داخل سجادة.. العثور على جثة فتاة بأرض زراعية في أخميم بسوهاج
حين تختل ساعة الطبيعة.. فصول السنة لم تعد متزامنة حول العالم| إيه الحكاية؟
محافظات

محافظ البحيرة يكرّم 10 من الفائزين في المسابقة القرآنية العالمية الثانية والثلاثين

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكريم 10 من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة في المسابقة القرآنية العالمية الثانية والثلاثين، التي تم تنظيمها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور عبد الصبور الأنصاري وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.

وأعربت محافظ البحيرة عن بالغ فخرها واعتزازها بما حققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة في واحدة من أكبر المسابقات القرآنية على مستوى العالم، مؤكدة أن هذا التفوق يعكس المستوى المتميز لأبناء البحيرة في حفظ وتلاوة كتاب الله ، وقدرتهم على المنافسة المشرفة في المحافل الكبرى.

وقد شمل التكريم الفائزين :

رقية رفعت عبد الباري – المركز الأول (الفرع الأول حفظ القران كاملا بروايه حفص عن عاصم)

محمود سمير فهيم عبد الغني – المركز الثاني (الفرع الأول حفظ القران كاملا بروايه حفص عن عاصم)

طارق شعبان أحمد عبده – المركز الأول (الفرع الثالث حفظ القران كاملا بروايه حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما للأئمة والواعظات)

محمود محمد محمد عبد الشافي – المركز الأول (الفرع الرابع حفظ القران كاملا مع تفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين)

جنى حمادة دربالة – المركز الرابع (الفرع الرابع حفظ القران كاملا مع تفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين )

هبة عبد الجليل الجيوشي – المركز الخامس (الفرع الرابع حفظ القران كاملا مع تفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين)

مريم ياسر زين العابدين – المركز الرابع (فئة ذوي الهمم)

محمد صلاح تاج الدين – المركز الثاني (الأسرة القرآنية)

عبد القادر صلاح تاج الدين – المركز الثاني (الأسرة القرآنية)

أسماء صلاح تاج الدين – المركز الثاني (الأسرة القرآنية).

