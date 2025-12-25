محافظ البحيرة يكرّم 10 من الفائزين في المسابقة القرآنية العالمية الثانية والثلاثين

قامت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، بتكريم 10 من أبناء المحافظة الحاصلين على المراكز الأولى والمتقدمة في المسابقة القرآنية العالمية الثانية والثلاثين، التي تم تنظيمها بالعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور فضيلة الدكتور عبد الصبور الأنصاري وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة.

وأعربت محافظ البحيرة عن بالغ فخرها واعتزازها بما حققه أبناء المحافظة من نتائج مشرفة في واحدة من أكبر المسابقات القرآنية على مستوى العالم، مؤكدة أن هذا التفوق يعكس المستوى المتميز لأبناء البحيرة في حفظ وتلاوة كتاب الله ، وقدرتهم على المنافسة المشرفة في المحافل الكبرى.

وقد شمل التكريم الفائزين :

رقية رفعت عبد الباري – المركز الأول (الفرع الأول حفظ القران كاملا بروايه حفص عن عاصم)

محمود سمير فهيم عبد الغني – المركز الثاني (الفرع الأول حفظ القران كاملا بروايه حفص عن عاصم)

طارق شعبان أحمد عبده – المركز الأول (الفرع الثالث حفظ القران كاملا بروايه حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما للأئمة والواعظات)

محمود محمد محمد عبد الشافي – المركز الأول (الفرع الرابع حفظ القران كاملا مع تفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين)

جنى حمادة دربالة – المركز الرابع (الفرع الرابع حفظ القران كاملا مع تفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين )

هبة عبد الجليل الجيوشي – المركز الخامس (الفرع الرابع حفظ القران كاملا مع تفسير الجزئين التاسع والعشرين والثلاثين)

مريم ياسر زين العابدين – المركز الرابع (فئة ذوي الهمم)

محمد صلاح تاج الدين – المركز الثاني (الأسرة القرآنية)

عبد القادر صلاح تاج الدين – المركز الثاني (الأسرة القرآنية)

أسماء صلاح تاج الدين – المركز الثاني (الأسرة القرآنية).