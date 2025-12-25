قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قافلة رمد متكاملة استفاد منها 927 مواطناً بقرية الجنبيهي بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

 حرصت الدولة على تعزيز منظومة الرعاية الصحية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين حيث واصلت اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري ومديرية الصحة بالبحيرة، تنفيذ القوافل الطبية المجانية بقرى محافظة البحيرة، وذلك بالتنسيق مع المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني، لتقديم خدمات صحية متكاملة للفئات الأولى بالرعاية.

 شهدت القافلة الطبية بقرية الجنبيهي بمركز حوش عيسى أمس توقيع الكشف الطبي على 927 حالة من أهالي القرية والقرى المجاورة، في تخصصات الباطنة، والعظام، والجلدية، والأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، مع صرف العلاج اللازم، وأسفر الكشف الطبي عن تحويل 4 حالات تحتاج إلى تدخلات جراحية، على أن يتم تنفيذها عقب استكمال إجراءات البحث الاجتماعي المقررة.

وتستكمل القافلة فعالياتها اليوم بقرية الجنبيهي، من خلال تنظيم قافلة رمد متكاملة تشمل توقيع الكشف الطبي، وصرف العلاج بالمجان، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، بالإضافة إلى توفير النظارات الطبية للمستحقين.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، تفقدت أمس فعاليات اليوم الأول من القافلة، بحضور رشا فوزي مساعد المحافظ للشؤون الصحية والمبادرات، و محمد مصطفى، و أحمد بركة أعضاء اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، و ماجدة جلالة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة، و سامح عبد اللطيف وكيل مديرية الصحة.

وتؤكد محافظ البحيرة دعمها الكامل للقوافل الطبية المجانية، لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة للفئات الأولى بالرعاية، والمساهمه في تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان وصول الخدمات الطبية إلى المستحقين بكافة المراكز والقرى.

البحيرة محافظة البحيرة قافلة طبية حوش عيسى

