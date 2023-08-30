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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

في جولة تفقدية.. مدير الجامع الأزهر يتابع اختبارات مسابقة حفظ القرآن بالإسكندرية

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

توجه د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر اليوم الأربعاء، إلى الإسكندرية لمتابعة سير اختبارات مسابقة حفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف، والتي ينظمها الجامع الأزهر للعام الثاني على التوالي، مشددا على تذليل العقبات أمام المتسابقين تيسيرا عليهم وتخفيزا لهم على التقدم في حفظ كتاب الله تعالى.

مدير الجامع الأزهر يتابع اختبارات مسابقة حفظ القرآن بالإسكندرية

وعلى هامش زيارته، تفقد د. عودة رواق العلوم الشرعية والعربية بسموحة بالإسكندرية، والذي يبلغ عدد الدارسين به ٣٢٩٤ دارسا، والذين أعربوا عن امتنانهم للانضمام لهذا الصرح العتيق، موجهين الشكر لفضيلة الإمام الأكبر لإتاحة الفرصة لطلب العلم الوسطي من منبعه الأصيل.

وتشكلت لجان الاختبار والتي بلغ عدد المقيدين بها ١٠١٧ متسابقا، تشكلت من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر، برئاسة د. عبد الكريم صالح، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وفضيلة الشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، وبإشراف د. أحمد همام،  مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وفي سياق سابق، صرح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن مقر الاختبارات بالإسكندرية، والتي تضم المتقدمين 
من محافظات كفر الشيخ والبحيرة ومطروح والإسكندرية ودمياط، هو المحطة الأولى لإجراء هذه الاختبارات والتي تشمل ثلاثة مقرات أخرى تُعقد بها الاختبارات في الأسابيع القادمة، وذلك تيسيرا على المتقدمين.

وأوضح د. فؤاد، أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقًا لمبدإ تكافؤ الفرص بين الممتحنين.

وأعلن الجامع الأزهر على صفحته الرسمية على فيسبوك ، عن رابط للاستعلام عن مقر وموعد الاختبار لكل متقدم، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على رابط الاستعلام التالي:

https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=255

يأتي ذلك برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد من فضيلة أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر،  وبإشراف فضيلة أ.د عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من فضيلة د. هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

الأزهر الجامع الازهر حفظ القرآن الكريم وكيل الأزهر لجنة مراجعة المصحف

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