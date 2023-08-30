الاتحاد الأوروبي يعلن قرارا جديدا بشأن الأزمة في النيجر

أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء عن دعمه لقرارات مجموعة غرب أفريقيا الاقتصادية "إيكواس" بشأن الأزمة في النيجر.

وقال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي بدأت إعداد نظام عقوبات خاص ضد المشاركين في الانقلاب في النيجر مضيفا "سندعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (في قراراتها تجاه النيجر) وقد عبرنا عن ذلك منذ اللحظة الأولى للانقلاب، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار "بوريل" إلى أن الأمر متروك لإيكواس لاتخاذ المبادرات والقرارات من أجل مواجهة الأزمة في النيجر وسنتابع محاولة تنفيذ نفس النوع.

وتابع في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الوزاري غير الرسمي للاتحاد الأوروبي: "إننا نمضي قدمًا في نظام عقوبات مستقل لاتخاذ إجراءات ضد الانقلابيين، لقد بدأ العمل بالفعل وسيتقدم وزراء الخارجية غدًا بشأن ذلك".

وبدأن الأزمة في النيجر يوم 26 يوليو، حيث أطيح بالرئيس النيجري محمد بازوم واحتجزه حارسه، وفي أعقاب ذلك، علقت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) جميع المساعدات المالية للنيجر، وجمدت أصول المتمردين وفرضت حظرا على الرحلات الجوية التجارية من وإلى البلاد.

وفي أوائل أغسطس، قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في قمة عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا أنها يمكن أن تنشر قوات احتياطية تابعة للكتلة للضغط على قادة الانقلاب النيجيريين لإعادة الرئيس المحتجز محمد بازوم إلى السلطة.