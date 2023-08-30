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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل استعداد الدولة لزراعة 750 ألف فدان بنجر .. فيديو

البنجر
البنجر

كشف أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، تفاصيل استعداد الدولة لزراعة 750 ألف فدان بالبنجر، مشيرا إلى أن مصر أصبحت تنتج ما يقترب من 1.8 مليون طن سكر من البنجر.

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وأضاف أستاذ الزراعة، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن بنجر السكر انتشرت زراعته نتيجة لوجود صناعة قائمة على هذا المحصول المهم، لافتا إلى أن مساحة المحصول في الماضي كانت منخفضة جدا، واليوم تخطت 640 ألف فدان، والمستهدف 750 ألف فدان هذا الموسم.


وتابع أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، أن هناك 8 مصانع في مصر، يشاركون مع المزارعين في جزء من مستلزمات الزراعة عبر ما يسمى "بالزراعة التعاقدية، مستدركا أن بنجر السكر له ميزة نسبية في مصر وهو تحمله للظروف الجوية في مصر، ثم أن هناك قاعدة عريضة من الزارعين تجيد زراعته.

أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، أكمل أن المصنع يمنح التقاوي بدعم 75% للمزارع، وتقديم خدمة إرشادية للفلاحين لزراعة محصول البنجر فيما يسمى بـ"الإرشاد التشاركي"، إضافة إلى وجود حوافز تشمل رشة مجانية لأحد الأسمدة المهمة، وبالتعاون مع مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة يجرى تنظيم مواعيد الزراعة مع الفلاحين، وتعريفه بأهم أصناف التقاوي، والمتابعة المستمرة له.
 

 

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