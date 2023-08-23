ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من عصير البنجر؟

يعد الشمندر من الأطعمة الصحية الخارقة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات، ومضادات الأكسدة، والعناصر الضرورية للجسم، إضافةإلى طعمه المميز المرغوب لدى الكثيرين.





ظهرت العديد من الأبحاث أن لعصير الشمندر فوائد عديدة مذهلة لصحتك ولجمالك، ومن أهم وأبرز هذه الفوائد الآتي وفقا لموقع هيلثى..





1. خفض ضغط الدم

يحتوي الشمندر على مركبات النيترات (Nitrate) والتي تتحول عند هضمها واستهلاكها إلى أكسيد النترات الذي بدوره يعمل على توسعالشرايين وإرخائها، وبالتالي خفض ضغط الدم وتسهيل تدفق الدورة الدموية في الجسم.





2. إبطاء وتيرة تقدم مرض الخرف

تبعًا لبعض الدراسات فإن النترات الموجودة في عصير الشمندر قد تحسن تدفق الدم إلى الدماغ لدى كبار السن خصوصًا، ما قد يبطئ منوتيرة تقدم مرض الخرف وأمراض الدماغ والأعصاب الأخرى.





3. منح البشرة نضارة فائقة

يعمل عصير الشمندر على تنقية الدم من الشوائب والسموم، الأمر الذي يساعد على جعل البشرة تبدو في أفضل مظهر ويزيد من رونقها.





كما يحتوي عصير الشمندر على فيتامين ج (Vitamin C) الهام لتنقية البشرة وحمايتها من التصبغات الجلدية.





4. تعزيز الطاقة والقدرة على التحمل

من فوائد عصير الشمندر احتواؤه على مركبات النيترات والبيتالين (Betalain) التي تعمل على توسعة الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدمفي الجسم بشكل عام، ما يزيد من النشاط ويرفع كذلك من مستويات الطاقة في الجسم والقدرة على التحمل.





إن تناول عصير الشمندر صباحًا قد يكون من أفضل الطرق لإيقاظ جسمك، كما ينصح بتناوله مع التمرينات الرياضية لتحقيق الاستفادةالقصوى.





5. تحسين الهضم

نظرًا لغنى عصير الشمندر بالألياف فإن تناوله يساعد على تنظيم عملية الهضم وتحسينها، كما يساعد على الوقاية من الإمساك.





الشمندر غني بمادة البيتالين (Betalain) التي تعمل على تحسين عملية الهضم عمومًا.





6. الحماية من فقر الدم

من فوائد عصير الشمندر احتواؤه على كميات كبيرة من الحديد، والذي يساعد الحصول عليه بكميات كافية ومناسبة على الوقاية من الأنيمياومنع الإصابة بفقر الدم (Anemia)، وتعزيز عمليات تجدد خلايا الدم.





كما أن فيتامين ج الموجود في عصير الشمندر يعمل بشكل طبيعي على تعزيز امتصاص الحديد بشكل مثالي.





7. تعزيز صحة القلب ومنع تكون الجلطات

يحتوي عصير الشمندر على البيتالين الذي يُعد أحد المواد الهامة لخفض مستويات الهوموسيستين (Homocysteine) في الجسم بشكلطبيعي.





فارتفاع مستويات الهوموسيستين في الجسم يتسبب بالعديد من المشكلات الصحية لجهاز الدوران.





كما أن المستويات العالية من البوتاسيوم التي يحتوي عليها عصير الشمندر تساعد على خفض فرص الإصابة بالجلطات وأمراض القلبعامة.





8. الحفاظ على وزن صحي

يحتوي عصير الشمندر على كمية منخفضة جدًا من السعرات الحرارية وكمية تكاد تكون معدومة من الدهون.





لذا يُعد خيارًا مثاليًا كنوع من العصائر التي تزود الجسم بالطاقة والمواد الغذائية مع بداية اليوم خصوصًا.





9. الوقاية من السرطان

يكتسب الشمندر لونه الرائع من أحد أنواع مضادات الأكسدة (Antioxidants) الهامة المتواجدة فيه والمدعوة بالبيتالينات، وهذا النوع منمضادات الأكسدة بشكل خاص قد يحمي الجسم من بعض أنواع الخلايا السرطانية.





كما يعتقد الباحثون أن البيتالينات تعمل على الكشف في داخل الجسم عن كافة الخلايا غير المستقرة أو السرطانية لتدمرها.





10. حماية وتحصين الكبد

إذا أصبح الكبد لديك منهكًا ومرهقًا جدًا فإن هذا قد يؤدي للإصابة بتشمع أو تليف الكبد، ومن الممارسات والأسباب التي قد تتعب كبدكممارسة حمية غذائية فقيرة بالعناصر المهمة، والإفراط في شرب الكحوليات، والتعرض لمواد سامة.





يحتوي عصير الشمندر على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة، وفيتامين ج، وفيتامين أ، والحديد، إضافة إلى مادة البيتالين، ما يساعد فيالتقليل من الالتهاب ومحاربة تأثير التأكسد الإجهادي.





هذا يؤدي لتعزيز قدرة الكبد على مقاومة تراكم الدهون والسموم، وهي من فوائد عصير الشمندر الهامة.





11. مصدر جيد لحمض الفوليك

يعد حمض الفوليك من العناصر الغذائية الهامة لمنع إصابة الأجنة بأية عيوب خلقية، كما أنه يساعد على خفض فرص حصول ولادة مبكرةللطفل.





لذلك ينصح النساء في سن الخصوبة بتناول الشمندر وعصيره وتضمينه بشكل مناسب في حميتها الغذائية باعتباره مصدرًا جيدًا لحمضالفوليك.





12. المساعدة على خفض الكولسترول

إذا كنت تعاني من ارتفاع الكولسترول فربما عليك التفكير في تضمين الشمندر وعصير الشمندر في حميتك الغذائية.





فقد وجدت بعض الدراسات أن خلاصة الشمندر تساعد على خفض مستويات الكولسترول السيء في الجسم، ورفع مستويات الكولسترولالجيد.





13. مصدر للفيتامينات والعناصر الأساسية

من فوائد عصير الشمندر كونه مصدر جيدًا لفيتامين ج، والذي يعد أحد مضادات الأكسدة الهامة والضرورية لتقوية جهاز المناعة وحمايةالجسم من تأثير الشوارد الحرة الضارة.





كما يساعد فيتامين ج في عصير الشمندر على تعزيز إنتاج الكولاجين في البشرة، وتسريع التئام الجروح، وتحسين امتصاص الحديد.





يعد عصير الشمندر غنيًا بالبوتاسيوم الذي يعد ضروريًا لعمل العضلات والأعصاب في الجسم.





لذا ينصح بتناول الشمندر للحصول على كفايتك من البوتاسيوم، ولتجنب أعراض نقصه والتي تشمل الإصابة بالتعب والإرهاق الشديدينوتشنجات عضلية، ومن الممكن أن يخل في ضربات القلب.