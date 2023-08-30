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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه

صدى البلد

شهدت السيارات المستعملة إقبالاً كبيراً على شرائها مؤخراً، بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة منذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلال الإمداد والتوريد عالمياً.

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فولكس فاجن بولو

فولكس فاجن بولو موديل 1999 

تتوافر السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 في سوق المستعمل من 130 ألف جنيه.

دايو لانوس موديل 2000

دايو لانوس موديل 2000

تأتي السيارة دايو لانوس موديل 2000 بمحرك سعة 1500 سي سي، ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، عند 5500 لفة في الدقيقة مع نظام الحقن الإلكتروني للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ومعدل استهلاك وقود 6.4 لتر لكل 100 كيلومتر.

بلغ سعر السيارة دايو لانوس موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 150 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا

هيونداي فيرنا موديل 2014

تعتمد السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 بمحرك يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وسعة 1600 سي سي، و 155 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات. 

تبدأ أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه، وبلغت قراءة العداد نحو 200 ألف كيلومتر، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

أوبل استرا موديل 2000

حصلت السيارة السيارة أوبل استرا موديل 2000 على قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي حتى 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 نقلات، وقطعت السيارة مسافة تتراوح من 200 ألف كيلومتر حسب إعلان لبيع إحداها عبر الإنترنت، وفبريقة بالكامل.

بلغ سعر السيارة أوبل استرا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

فيات سينا موديل 2001

فيات سينا موديل 2001

جاءت السيارة فيات سيينا موديل 2001 بمحرك ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات، بلغت قرائه العداد في السيارة فيات سيينا موديل 2001 نحو 200 كيلومتر في الساعة وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.

 

 

فيات سينا اوبل استرا دايو لانوس فولكس فاجن بولو هيونداي فيرنا

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