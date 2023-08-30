الإمارات وفرنسا .. الكشف عن سبب تأجيل التصويت على تمديد ولاية اليونيفيل

كشف بعض الدبلوماسيين عن سبب إرجاء التصويت في مجلس الأمن الدولي على تجديد الموافقة على مهمة حفظ السلام في لبنان "اليونيفيل".

وقال دبلوماسيين، إن مشروع القرار المقدم من فرنسا بشأن تمديد ولاية "اليونيفيل" شهد خلافا بين الولايات المتحدة وفرنسا والإمارات حول حرية حركة قوات المنظمة الدولية.

وقالت الولايات المتحدة والإمارات إن القرار الذي قدمته فرنسا إلى مجلس الأمن الدولي، لتمديد مهمة "اليونيفيل" لمدة عام آخر، أضعف بعضا من الصياغة المتعلقة بقدرة قوات الأمم المتحدة على التحرك بحرية، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.

وذكر دبلوماسي إماراتي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "حرية حركة اليونيفيل لها أهمية قصوى في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر في المنطقة إلى مستويات خطيرة".