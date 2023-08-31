أحمد حسن : صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول وكلوب حول انتقاله إلى الاتحاد السعودي .. تفاصيل

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تصريحات صحيفة الرياضية السعودية بشأن مصير محمد صلاح.

و كتب أحمد حسن : وفقاً لـ صحيفة "الرياضية" السعودية • محمد صلاح منح موافقة نهائية من انتقاله إلى الاتحاد السعودي✅

• صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول وكلوب، بتأكيده أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.

• ليفربول يناور من أجل الحصول على أعلى مقابل مادي ممكن.

وكشفت تقارير صحفية، عن عرض جديد من نادي اتحاد جدة السعودي، من أجل حسم التعاقد مع محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "الاتحاد مستعد لتقديم 118 مليون جنيه إسترليني لليفربول من أجل محمد صلاح".

وأضافت: "يورجن كلوب يصر على أن نجمه يجب أن يبقى في أنفيلد هذا الصيف، والمسئولون السعوديون سافروا إلى أوروبا حيث تلقوا التشجيع بأن اللاعب سيكون حريصًا على الاستماع إلى العروض".