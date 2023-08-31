لسكان الجبل الأصفر .. تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق شارع طابا

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال مشروع الصرف الصحى بالجبل الأصفر مما يستلزم الغلق الكلى لشارع طابا وجزء من طريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابى وذلك إعتباراً من الساعة الـ12 صباحاً يوم الخميس الموافق 31/8/2023 ولمدة ثلاثة أشهر.

مما يستلزم إجراء إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:

- الغلق الكلى لشارع طابا بداية من طريق بلبيس الصحراوى وحتى محور الفريق إبراهيم العرابى بالإتجاهين مع تحويل حركة المرور القادم من طريق بلبيس الصحراوى تجاه محور الفريق العرابى "المرحلة الثانية" إستكمالاً بطريق بلبيس الصحراوى فيميناً شارع سعد بن أبى وقاص وإستكمال بشارع محمد نجيب فيميناً شارع 6 أكتوبر فيساراً شارع إسكندرية وإستكمالاً بإمتداد شارع إسكندرية "شارع المدرسة" وصلاً لمحور الفريق إبراهيم العرابى.

- الغلق الكلى لطريق الخدمة بمحور الفريق إبراهيم العرابى بالوصلة من شارع طابا لشارع المدرسة إمتداد شارع إسكندرية مع تحويل حركة المرور القادم من طريق الخدمة بمحور إبراهيم العرابى يسلك يميناً شارع العروبان فيميناً شارع 6 أكتوبر فالدوران والعودة تجاه شارع طابا فيساراً شارع إسكندرية تجاه الفريق إبراهيم العرابى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.