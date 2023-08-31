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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهمي : لا أتاجر بعلاقتي مع زوجتي هنا الزاهد من أجل التريند

أحمد فهمي - هنا الزاهد
أحمد فهمي - هنا الزاهد

قال الفنان أحمد فهمي، خلال لقاء متلفز له إنه لم بفكر يوما في استغلال علاقته بزوجته الفنانة هنا الزاهد، من أجل التريند. 

وأكد أحمد فهمي، أنه لا يتاجر أبدا بعلاقته بزوجته، معلقا: «أنا وهنا الزاهد أكبر وأقوى بكتير من إني أتاجر بحاجة زي كده». 

 

أحمد فهمي والسفاح  

وكان النجم أحمد فهمي قد أكد في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن نجاح مسلسل السفاح، فاق توقعاته، وذلك بعد عرض أول حلقتين.

وأضاف فهمي: "الحلقات القادمة ستشهد أحداثا كثيرة، ستجذب الجمهور، وردود الأفعال في الشارع والسوشيال ميديا كبيرة للغاية".

حقق مسلسل السفاح للنجم أحمد فهمي ، نجاحا كبيرا بعد عرضه على منصة شاهد الأسبوع الماضي .

 

موعد عرض السفاح

وتذاع يوم الجمعة المقبل حلقتين من المسلسل، والذي يعرض كل أسبوع حلقتين منه.


وفي سياق متصل، علق الفنان صلاح عبد الله، على نجاح أول حلقتين من مسلسله الجديد “سفاح الجيزة” والذى يشارك فى بطولته بجانب الفنان أحمد فهمي.

ونشر صلاح عبد الله صورة لأحمد فهمي وهو يقبل يديه فى إحدى المناسبات وعلق عليها قائلا: “السفاح بعد ما باس إيدي كلبشها ودبسني وسجني بس مش هسيبه وهنتقم منك يا فهمي”.

 

أحمد فهمي يتحدث عن سفاح الجيزة
أكد الفنان أحمد فهمي، أنه سعيد بتجربة مسلسل السفاح.

وأضاف فهمي في تصريح خاص لصدى البلد أنه تحمس لتجربة السفاح لكونها شخصية جديدة لم يقدمها على الشاشة من قبل، مشيرا أن الشخصية تطلبت الكثير من التحضيرات قبل بدء التصوير وأيضا بروفات مكثفة قبل كل مشهد.

وتابع فهمي أن تصوير مسلسل السفاح على الرغم من كونه مكون من 8 حلقات إلا أن تصويره استغرق ما يقرب من 50 يوما وهو رقم كبير جد بالنسبة لمسلسل 8 حلقات فقط.

وأرجع فهمي استغراق كل هذا التوقيت؛ بسبب صعوبة المشاهد التى كان يصورها فى هذا المسلسل.

 

أحمد فهمي ومسلسل السفاح 
 وتدور فكرة المسلسل حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة، وكل حلقة يقوم بعمل جريمة مختلفة وتقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.
 

احمد فهمي الفنان احمد فهمى هنا الزاهد الفنانة هنا الزاهد مسلسل السفاح

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