خلاف حول أولوية المرور.. إصابة سائق على يد آخر في الدقي

أصيب سائق بجرح طعني في الجيزة، جراء مشاجرة بينه وبين سائق آخر بسبب الخلافات على أولوية المرور بمنطقة الدقي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بإصابة شخص بجرح طعني خلاص مشاجرة مع آخر في الدقي.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال، تبين من المعاينة التي أجريت بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إصابة سائق ميكروباص يبلغ من العمر 47 عاما على يد سائق آخر يبلغ من العمر 20 عاما بسبب خلافات على أولوية المرور.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.