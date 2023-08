مع تطور التعليم الرقمي، أصبحت الأجهزة اللوحية أداة مهمة للطلبة في المدارس والجامعات. فهي توفر للطلبة إمكانية الوصول إلى المعلومات والأدوات التعليمية بسهولة، كما أنها يمكن استخدامها لإنجاز المهام والأنشطة المختلفة.

فيما يلي أفضل 5 أجهزة تابلت لطلبة المدارس والجامعات:

• iPad Air (2022)

يعد iPad Air (2022) أفضل جهاز تابلت لطلبة المدارس والجامعات، حيث يوفر أداءً ممتازًا وشاشة رائعة وعمر بطارية طويل.

يعمل iPad Air بمعالج Apple M1، وهو نفس المعالج الذي يعمل به أجهزة MacBook Pro. هذا يعني أن iPad Air قادر على تشغيل التطبيقات والألعاب الشاقة بسلاسة. كما أن iPad Air يحتوي على شاشة Liquid Retina مقاس 10.9 بوصة، والتي توفر جودة صورة رائعة. وأخيرًا، يحتوي iPad Air على بطارية تدوم حتى 10 ساعات من الاستخدام المتواصل.

• Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

يعد Samsung Galaxy Tab S8 Ultra خيارًا رائعًا للطلبة الذين يحتاجون إلى جهاز تابلت بشاشة كبيرة. يحتوي Galaxy Tab S8 Ultra على شاشة AMOLED مقاس 14.6 بوصة، والتي توفر مساحة كبيرة للكتابة والرسم والتحرير. كما أن Galaxy Tab S8 Ultra يحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1، والذي يوفر أداءً قويًا. وأخيرًا، يحتوي Galaxy Tab S8 Ultra على بطارية تدوم حتى 14 ساعة من الاستخدام المتواصل.

• Lenovo Tab P12 Pro

يعد Lenovo Tab P12 Pro خيارًا جيدًا للطلبة الذين يبحثون عن جهاز تابلت بسعر معقول. يحتوي Tab P12 Pro على شاشة AMOLED مقاس 11.5 بوصة، والتي توفر جودة صورة رائعة. كما أن Tab P12 Pro يحتوي على معالج Qualcomm Snapdragon 870، والذي يوفر أداءً جيدًا. وأخيرًا، يحتوي Tab P12 Pro على بطارية تدوم حتى 10 ساعات من الاستخدام المتواصل.

• Amazon Fire HD 10 Plus

يعد Amazon Fire HD 10 Plus خيارًا رائعًا للطلبة الذين يبحثون عن جهاز تابلت بسعر رخيص. يحتوي Fire HD 10 Plus على شاشة IPS مقاس 10.1 بوصة، والتي توفر جودة صورة جيدة. كما أن Fire HD 10 Plus يحتوي على معالج MediaTek Helio G90T، والذي يوفر أداءً جيدًا. وأخيرًا، يحتوي Fire HD 10 Plus على بطارية تدوم حتى 12 ساعة من الاستخدام المتواصل.

• Microsoft Surface Go 3

يعد Microsoft Surface Go 3 خيارًا رائعًا للطلبة الذين يحتاجون إلى جهاز تابلت يمكنهم استخدامه كجهاز كمبيوتر محمول أيضًا. يحتوي Surface Go 3 على شاشة PixelSense مقاس 10.5 بوصة، والتي توفر جودة صورة جيدة. كما أن Surface Go 3 يحتوي على معالج Intel Core i3، والذي يوفر أداءً جيدًا. وأخيرًا، يحتوي Surface Go 3 على بطارية تدوم حتى 11 ساعة من الاستخدام المتواصل.

عند اختيار جهاز تابلت للمدرسة أو الجامعة، من المهم مراعاة العوامل التالية:

• الحجم والوزن: يجب أن يكون الجهاز التابلت مريحًا في الحمل والاستخدام.

• الشاشة: يجب أن تكون الشاشة ساطعة وواضحة، ولديها دقة عالية.

• الأداء: يجب أن يكون الجهاز التابلت سريعًا وقويًا، حتى يتمكن من تشغيل التطبيقات والألعاب الشاقة.

• عمر البطارية: يجب أن يكون عمر بطارية الجهاز التابلت طويلًا، حتى يتمكن الطلبة من استخدامه طوال اليوم دون الحاجة إلى إعادة الشحن.

• السعر: يجب أن يكون الجهاز التابلت في حدود الميزانية المتاحة.