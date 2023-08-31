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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قليل البخت| شوبير يكشف تفاصيل أزمة توقيع مهاجم الأهلي السابق للوداد المغربي

فريق الأهلي
فريق الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل أزمة توقيع «والتر بواليا»، مهاجم النادي الأهلي السابق، لنادي الوداد المغربي خلال الصيف الحالي.
وكان النادي الأهلي قد فسخ تعاقده مؤخرًا مع والتر بواليا بالتراضي، في ظل عدم حاجة المدرب مارسيل كولر لخدماته.
وقال “شوبير” عبر برنامجه “ملعب أون تايم” المذاع عبر قناة أون تايم سبورتس:" والتر بواليا "قليل البخت" وقع لنادي الوداد المغربي بعد فسخ عقده مع النادي الأهلي، لكن بعد التوقيع اكتشف الوداد وجود مشكلة في صفقة انتقال لاعبه سامبو لأحد الأندية السعودية".
وتابع “شوبير”: "رئيس الوداد أبلغ بواليا أنه في حال إتمام صفقة سامبو لأحد الأندية السعودية سيستمر مع الفريق، لكن في حال فشل الصفقة لن يكون له مكان في الفريق".

شوبير الأهلى والتر بواليا النادي الأهلي الوداد

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